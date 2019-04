Detido pai que abusava da filha desde os 10 anos

TRA Hoje às 13:02 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 54 anos, residente no Porto, pela presumível autoria do crime de abuso sexual de menor. A vítima é a própria filha do suspeito.

Segundo um comunicado da PJ, a denúncia veio da própria jovem, hoje com 15 anos, que revelou que o pai a obrigava à prática de atos sexuais.

Tais abusos aconteciam na casa do suspeito, no Porto, e começaram quando a vítima tinha 10 anos.

O detido, de 54 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.