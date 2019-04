Detido "passador" de mulheres e crianças africanas no aeroporto de Lisboa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:49 Facebook

Angolano que acompanhava três mulheres e outras tantas crianças indiciado pelos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxilio à imigração ilegal e por falsificação de documentos. SEF controlou quatro mil passageiros, entre os quais 350 menores, que viajavam em voos provenientes de Angola.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) controlou, na semana passada, quatro mil passageiros, entre os quais 350 menores, que viajavam em voos provenientes de Angola.

Entre estes estava um angolano, que levantou suspeitas às autoridades por ter chegado ao Aeroporto de Lisboa acompanhado de três mulheres e outras tantas crianças. O indivíduo acabaria por ser detido por indícios dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxilio à imigração ilegal e por falsificação de documentos.

O SEF acredita que o angolano, que será levado a Tribunal durante esta segunda-feira para a aplicação de eventuais medidas de coação, atuava como "passador" no Aeroporto de Lisboa. Ou seja, estava ao serviço de uma rede internacional, que coloca em Portugal mulheres e crianças oriundas do continente Africano sem a obrigatória documentação.

Após a detenção do "passador", as mulheres e as crianças foram acolhidas no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa e pediram asilo a Portugal.

Equipas especializadas

Segundo informação do SEF, a operação "Bambini" decorreu ao longo da última semana, no Aeroporto de Lisboa e teve como objetivo identificar situações de fraude documental e auxílio à imigração ilegal. Também procurava casos de tráfico de pessoas, mas nenhuma prova que indiciasse este crime foi detetada.

Neste âmbito, oito inspetores do SEF, cinco da Unidade Anti-Tráfico de Pessoas, quatro da Direção de Fronteira de Lisboa, bem como uma procuradora do Ministério Público, efetuaram "o controlo sistemático, exaustivo e minucioso da situação documental de todos os menores provenientes de voos de Angola".

"Tratou-se de uma operação realizada no âmbito do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, em vigor até 2021, que prevê a criação de equipas especializadas, vocacionadas para uma intervenção integrada - ao nível da proteção e acolhimento de vítimas de tráfico de seres humanos e da investigação criminal", acrescenta o SEF.

Este organismo pretende ainda "desenvolver estratégias mais eficazes e direcionadas ao combate do tráfico de pessoas e de menores em particular", identificando rotas, origens e destinos e, eventualmente, recolher informação que conduza ao desmantelar das redes criminosas que operem nesta área da criminalidade altamente organizada".