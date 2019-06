Detido por abusar do filho menor em praia de nudistas de Tavira

JN Hoje às 11:47 Facebook

Um homem, bancário de 42 anos, foi visto por populares a abusar sexualmente do próprio filho numa praia de nudistas, em Tavira, no final da tarde de segunda-feira.

Os factos ocorreram ontem, segunda-feira, em plena luz do dia, e terão sido presenciados por vários naturistas que se encontravam numa zona da praia algarvia onde se pratica o nudismo.

As testemunhas interpelaram o homem e alertaram as autoridades. A Polícia Judiciária, com o apoio da Polícia Marítima, identificou e deteve o suspeito, um homem de 42 anos, bancário e sem antecedentes criminais, pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças agravado.

O detido vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.