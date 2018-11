Detido por abusar sexualmente da própria filha no Pinhal Novo

Rogério Matos Hoje às 15:51 Facebook

Um homem com 34 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de abusar sexualmente da própria filha durante três anos.

A operação relâmpago arrancou ao início da tarde de quarta-feira quando a vítima, de 14 anos, denunciou na escola a situação por que passava. Terá sido um familiar no Brasil com quem a rapariga desabafou que a convenceu a contar tudo.

A GNR foi imediatamente contactada pelo estabelecimento escolar, a jovem foi transportada para o Hospital de Setúbal a fim de realizar os exames de perícia legal e, pelas 21 horas, a PJ de Setúbal deteve o homem em casa, surpreendendo-o.

Ao que foi possível apurar, os abusos começaram ainda em solo brasileiro e continuaram em Portugal, mais precisamente no Pinhal Novo, onde a família se instalou. O homem abusava da filha mais velha no quarto que esta partilhava com a irmã mais nova, mas nem esta nem a mãe das meninas se terão apercebido de qualquer tipo de abuso.

O suspeito de abuso sexual de crianças agravado vai ser presente a tribunal esta quinta-feira à tarde para aplicação de medidas de coação.