Detido por abusar sexualmente de enteada de cinco anos

JN Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

A Polícia Judiciária de Ponta Delgada deteve um homem de 36 anos pela presumível prática do crime de abuso sexual da enteada de cinco anos.

"Os abusos ocorreram na ilha do Pico, em casa do suspeito, que se aproveitou do facto de ser o padrasto da vítima e da inerente confiança associada, para a manipular e sujeitar a agressões sexuais", lê-se em comunicado da PJ enviado esta terça-feira às redações.

O detido, com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.