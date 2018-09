Detido por abusar sexualmente de enteada menor

Hoje às 16:33 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 57 anos, suspeito de ter cometido abusos sexuais contra a enteada adolescente, atualmente com 16 anos, na Grande Lisboa.

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido por várias vezes, durante cerca de um ano.

"Os abusos foram usualmente executados na residência e no local de trabalho do agressor, sempre em momentos em que o mesmo se encontrava a sós com a vítima e a constrangia a tais práticas", lê-se em comunicado enviado às redações.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.