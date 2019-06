Detido por abuso sexual e agressão à mulher ao longo de 50 anos

Roberto Bessa Moreira com Ana Trocado Marques Hoje às 14:35 Facebook

Ao longo de mais de 50 anos, um agricultor agrediu a mulher, com recurso a paus, deixando-a muitas vezes inconsciente. Também a forçava a manter relações sexuais, mas a vítima nunca apresentou queixa e sempre tratou dos ferimentos em casa.

Os oito filhos do casal - dois entretanto morreram - foram igualmente sujeitos a violência extrema, mas também eles se remeteram ao silêncio ao longo de cinco décadas. Até que uma das filhas, de 46 anos, encontrou a mãe prostrada na cama, depois de ser sido atingida na cabeça com uma enxada pelo marido, agora com 81 anos - a mesma idade da esposa.

Envolvido num quadro de demência, associado a esquizofrenia, o idoso foi detido e colocado na Ala Psiquiátrica da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.