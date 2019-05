Detido por "agredir verbalmente" polícias municipais em Coimbra

Nelson Morais Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um automobilista que, alegadamente, deixou o seu automóvel mal-estacionado na via pública e, quando fiscalizado, injuriou dois agentes da Polícia Municipal de Coimbra.

O caso teve lugar na zona da Praça da República, ao final da tarde de quarta-feira, e foi objeto de comunicado da PSP de Coimbra, que não esclareceu como foi avisada da altercação. "Por termos conhecimento de que, no dia 29 de maio pelas 18h50, um homem de 26 anos estaria a agredir verbalmente dois elementos da Polícia Municipal, deslocamo-nos ao local no sentido de tomar conta da ocorrência", limitou-se a informar.

A PSP acrescenta que, no local, os seus agentes perceberam que "as injúrias haviam começado uma vez que o carro do detido estava mal-estacionado, utilizando esse facto para provocar os elementos [da Polícia Municipal] que se encontravam no exercício das suas funções". E como "os ofendidos formalizaram o seu direito de queixa, a PSP de Coimbra deteve o agressor", informa o comunicado.

Segundo a Lei n.º19/2004, "as polícias municipais exercem funções de polícia administrativa dos respetivos municípios", sendo-lhes vedado "o exercício de competências próprias dos órgãos de polícia criminal". Ainda assim, o artigo da lei que determina as competências das polícias municipais também lhes permite a "detenção e entrega imediata, a autoridade judiciária ou a entidade policial, de suspeitos de crime punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual penal".

Segundo o Código Penal, "quem injuriar outra pessoa, imputando-lhe factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras, ofensivos da sua honra ou consideração, é punido com pena de prisão até 3 meses ou com pena de multa até 120 dias". A pena é elevada para 4,5 meses se o ofendido for polícia.