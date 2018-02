Detido por atingir segurança de discoteca de Ermesinde a tiro de caçadeira

Hoje às 15:56 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de disparar três tiros de caçadeira e ferir com gravidade o segurança de uma discoteca de Ermesinde, em agosto do ano passado.

Em comunicado, a PJ informou que deteve "fora de flagrante delito, um homem de 29 anos, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida, ocorridos no dia 27 de agosto de 2017, cerca das 7.30 horas".

Segundo a PJ, os factos ocorreram no exterior de um estabelecimento de diversão noturna em Ermesinde após um conflito "com agressões físicas" e que terá envolvido um grupo de clientes, que incluía o suspeito agora detido, e os seguranças daquele estabelecimento.

O conflito foi sanado na altura pela PSP, mas o suspeito agora detido terá ficado a aguardar a saída dos seguranças do estabelecimento de diversão noturna.

"Já quando dois dos seguranças se dirigiam para as respetivas viaturas, o suspeito saiu do lugar do passageiro e, munido de uma caçadeira, efetuou três disparos na direção dos mesmos, tendo logrado atingir um deles, que necessitou de receber tratamento hospitalar", lê-se no comunicado, que acrescenta que os disparos efetuados provocaram danos nas viaturas dos seguranças e numa habitação.

O detido tem antecedentes criminais por crime de tráfico de droga, referiu a PJ.