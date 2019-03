Detido por atingir vizinho na cara com um machado

Sandra Alves Hoje às 12:24 Facebook

Um homem com 50 anos foi detido pela PJ de Aveiro, com a colaboração da GNR, por suspeitas de homicídio na forma tentada, depois de atingir um vizinho na cara com um machado devido a desentendimentos frequentes.

"Num quadro de más relações de vizinhança e na sequência de mais um desentendimento, o detido, socorrendo-se de um machado que na altura se encontrava ao seu alcance, atingiu com gravidade o rosto de vítima", informa a PJ de Aveiro, esta segunda-feira, em comunicado.

A vítima não morreu "por mero acaso", sublinha a PJ, acrescentando que o agressor foi "prontamente dominado por um popular, que se acercou do local".

A detenção ocorreu na passada quinta-feira em Arrancada do Vouga, Águeda, e, presente a primeiro interrogatório, na Comarca de Aveiro, o homem ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, informa a PJ.