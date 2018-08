Detido por engravidar cunhada menor

Alexandre Panda 01 Maio 2018 às 00:30 Facebook

Menor tentou esconder a gravidez, mas acabou por denunciar o agressor.

Abusou da cunhada menor, então com 15 anos, que engravidou e deu à luz recentemente. O indivíduo, de 29 anos, de nacionalidade brasileira e em situação ilegal em Portugal, foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa. Apesar do perigo de fuga, um tribunal de turno de Sintra deixou-o em liberdade, retirando-lhe, no entanto, o passaporte.

