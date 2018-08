Detido por esfaquear colegas de casa após discussão em Beja

22 Maio 2018 às 11:57 Facebook

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve um homem de 46 anos pela presumível prática dos crimes de homicídio na forma tentada e de ofensa à integridade física qualificada.

De acordo com comunicado emitido nesta terça-feira pela PJ, o detido é suspeito de, no dia 19 de maio, cerca das 20 horas, ter golpeado a cara, o pescoço e o tórax dos dois companheiros de casa, com recurso a um canivete, no interior da residência, em Beja.

"As vítimas, dois irmãos de 30 e 31 anos de idade, partilhavam a mesma habitação com o arguido e os crimes tiveram na origem numa discussão entre todos", explica a nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.