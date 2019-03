Detido por furtar carrinhas e reboques pelo país

Glória Lopes Hoje às 12:20 Facebook

A GNR anunciou, esta terça-feira, a detenção de um homem, de 62 anos, em Mogadouro, Bragança, suspeito de ser o autor de furtos de veículos por todo o país. O indivíduo estava na posse de armas de fogo, munições e chaves de viaturas furtadas.

Segundo fonte da GNR, o suspeito assaltava principalmente veículos de mercadorias e veículos de pronto-socorro.

No decurso da investigação realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Miranda do Douro, foi efetuada uma busca domiciliária e outra numa oficina de reparação de automóveis e de serviço de reboques, onde foi apreendido diverso material, nomeadamente 19 chaves de vários veículos, quatro armas de fogo, 450 munições de diversos calibres, um aerossol de defesa (gás pimenta) e um autorrádio.

O suspeito ficou detido nas instalações da GNR e será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Mogadouro.