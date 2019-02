Detido por mais de 40 furtos a casas, armazéns e empresas

JN Hoje às 11:42 Facebook

Homem de 26 anos roubava artigos e equipamentos com metais não preciosos para vender a sucateiras. Atuava nas zonas de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca.

O Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez da GNR deteve um homem, em Braga, por suspeita de ter praticado 40 furtos em residências, armazéns e estaleiros de empresas nas zonas de Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca.

Segundo um comunicado da GNR, o detido dedicava-se a "furtar todo o tipo de artigos e equipamentos que contivessem metais não preciosos, principalmente ferro, inox e cobre, levando os mesmos dos locais dos furtos para uma garagem, onde procedia ao seu desmantelamento e separação dos componentes metálicos, para posteriormente os entregar em sucateiras".

Em resultado da operação, que teve e colaboração da PSP de Braga, foi ainda constituído arguido um outro indivíduo, um homem de 36 anos, suspeito de ter participado nos furtos.

No cumprimento de oito mandados de busca (quatro em residências, um em oficina e três em viaturas) foram apreendidas três viaturas - duas carrinhas utilizadas no transporte do material furtado e um ligeiro que funcionava como "batedor", no sentido de detetar alguma autoridade durante a deslocação - duas armas brancas, uma arma de ar comprimido, ferramentas e máquinas de construção civil, eletrodomésticos, material informático, duas bicicletas, uma televisão, fios elétricos e diversas ferramentas utilizadas em furtos.

A GNR informa que o suspeito, "com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, permanece detido nas instalações da GNR, sendo presente hoje, dia 19 de fevereiro, no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto".