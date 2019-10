Detido por matar homem e tentar incendiar o cadáver em Gaia

R.P. Hoje às 12:41 Facebook

A Polícia Judiciária deteve o suspeito de ter morto à facada Pedro Silva Monteiro na Zona Industrial de Serzedo, em Gaia, em agosto deste ano, e de ter ateado fogo ao cadáver, no intuito de apagar provas. O detido, de 54 anos, terá agido por ciúmes.

O crime ocorreu ao início da noite de 17 de agosto, numa área isolada da Zona Industrial de Serzedo, quando o presumível homicida, "motivado por ciúmes", atraiu a vítima àquele local, agredindo-o brutalmente na zona da cabeça e pescoço.

"De seguida, com o objetivo de destruir qualquer vestígio que o ligasse ao crime cometido, o arguido ateou fogo no cadáver. Não obstante a tentativa de destruição realizada, as diligências efetuadas por esta Polícia permitiram reunir os elementos de prova necessários e proceder à sua detenção", refere a PJ, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O detido, empresário, tem antecedentes criminais por homicídio qualificado, ofensa à integridade física qualificada, dano e furto. Deverá ser ouvido, esta quarta-feira, em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.