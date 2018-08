Detido por pornografia infantil fica em preventiva

Alexandre Panda 30 Abril 2018 às 11:51 Facebook

Um homem, de 46 anos, residente em Lisboa, foi detido, em flagrante delito pela Polícia Judiciária na posse de ficheiros de pornografia infantil que partilhava com internautas de todo o mundo. Já está em prisão preventiva.

Foi através de uma informação do National Center for Missing and Exploited Children, uma organização norte americana que visa erradicar a exploração sexual e pornografia infantil, que a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ iniciou, há cerca de dois anos, a investigação.

O indivíduo é suspeito de partilhar, através de esquemas informáticos que ocultam a identidade, imagens e vídeos onde crianças com menos de 14 anos são abusadas.

"Foi apreendido diverso material informático utilizado no cometimento dos crimes, e o seu exame permitirá apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita", precisa a PJ em comunicado.