Detido por posse e tráfico de produtos estupefacientes

A GNR do Porto, através do Posto Territorial de Fânzeres, deteve na quarta-feira um homem, de 22 anos, pelo crime de posse e tráfico de estupefacientes, no concelho de Gondomar, indicou esta força policial em comunicado.

Na nota é descrito que a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, na qual os militares abordaram um veículo em que um dos passageiros adotou um comportamento suspeito.

Da operação rodoviária resultou a apreensão de 26 doses de haxixe e, posteriormente, numa busca domiciliária, foram apreendidas 166 doses de haxixe (96 gramas, no total), uma balança de precisão, bem como uma faca de corte de produto estupefaciente.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Gondomar para aplicação de medidas de coação.