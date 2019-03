Detido por posse ilegal de arma investigado por violência doméstica

Andreia Fernandes Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Arcos de Valdevez deteve, na segunda-feira, um homem de 51 anos, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o Comando Territorial de Viana do Castelo o homem estava a ser investigado pelo crime de violência doméstica em que a "vítima era ameaçada e coagida psicologicamente". A GNR de Arcos de Valdevez efetuou uma busca domiciliária à residência do suspeito e a dois veículos do mesmo e foi apreendida uma caçadeira e ainda cinco cartuchos calibre 12.

O homem foi imediatamente detido pelos militares ao se verificar que não tinha licença de uso e porte de arma de fogo e foi ainda constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Os factos foram reportados ao tribunal judicial de Arcos de Valdevez.