Detido por suspeita de matar a mãe. Corpo ainda desaparecido

A Polícia Judiciária de Vila Real deteve um dos filhos da mulher de 67 anos que desapareceu na passada quinta-feira, na aldeia de Bragadas, Ribeira de Pena.

O homem foi detido no domingo e confessou que matou a mãe. Vai ser apresentado em tribunal para interrogatório e aplicação de medidas de coação, esta terça-feira. O corpo ainda não foi descoberto, tendo sido acionadas equipas cinotécnicas da GNR, com cães especializados na deteção de cadáveres.

Os depoimentos que o homem, com cerca de 35 anos, prestou às autoridades foram considerados confusos. Num primeiro momento, terá dito que empurrou Áurea Limões para um terreno junto à estrada nacional 312, perto de Bragadas.

No sábado à noite, bombeiros e militares da GNR fizeram buscas na área apontado pelo homem. Foi até chamada uma equipa de sapadores para limpar a vegetação alta que existia naquela zona, mas a operação revelou-se infrutífera. Não foi encontrado sinal da mulher.

Buscas no rio

Mais tarde, o homem mudou a versão e disse à PJ que se desfez do corpo da mãe num rio próximo da aldeia. Anteontem, uma equipa de bombeiros e militares da GNR bateu as margens e o leito do rio em busca do cadáver da sexagenária, mas também sem sucesso.

Áurea Limões Mirandela foi vista pela última vez na quinta-feira, ao fim da tarde, "quando ia em direção à aldeia vizinha de Santo Aleixo" - percurso que era habitual fazer sozinha.

O alerta para o desaparecimento foi dado à GNR, que acionou a PJ de Vila Real, por "haver suspeitas de crime devido ao historial de violência doméstica" entre a mulher e um dos filhos, agora detido.