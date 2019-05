Detido por tentar atropelar homem duas vezes em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 14:59 Facebook

A Policia Judiciária do Centro, em colaboração com a PSP de Viseu, deteve um homem que terá atropelado, duas vezes, um homem de 46 anos, junto à biblioteca municipal de Viseu.

O homem de 32 anos, presumível autor de um crime de homicídio na forma tentada.

"O detido envolveu-se num confronto físico com o ofendido, na sequência de uma discussão e no seguimento da qual resolveu entrar na sua viatura e investir na direção daquele, atropelando-o com extrema violência", refere a PJ de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a vítima sofreu lesões graves na cabeça e nas pernas, tendo ficado em risco de vida, encontrando-se ainda internado no hospital de Viseu com prognóstico reservado.

O suspeito vai ser presente ao juiz no tribunal de Viseu.