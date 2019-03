Detido por violar e agredir namorada na Covilhã

Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda, "fortemente indiciado da prática de crimes de violação, violência doméstica e ofensas à integridade física, ocorridos na área do município da Covilhã".

Em comunicado, a PJ revela que "identificou e deteve o presumível autor de crimes de violação, de violência doméstica e ofensas à integridade física, ocorridos no dia de ontem pela manhã, na área do município da Covilhã, de que foi vitima uma mulher jovem, com quem mantinha uma relação de namoro".

Anteriormente, a mulher já tinha apresentado queixa contra o suspeito por violência.