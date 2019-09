Detido por violência doméstica sobre a mulher e os dois filhos em Tomar

Hoje às 12:43 Facebook

Um homem de 56 anos foi detido na quinta-feira por crime de violência doméstica sobre a mulher e os dois filhos, no concelho de Tomar, informou a GNR em comunicado.

A detenção foi realizada pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Especificas (NIAVE).

"No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, em que os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher, de 56 anos, e sobre os seus dois filhos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, que culminou na apreensão de três espingardas, 62 cartuchos e na detenção do suspeito", pode ler-se no comunicado.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém na quinta-feira e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido para o Estabelecimento Prisional de Torres Novas.