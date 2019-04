Detido quando furtava carne e bebidas de restaurante em Valongo

Ana Correia Costa Hoje às 20:53 Facebook

Foi no momento em que carregava para uma viatura a carne e as bebidas que acabara de furtar num restaurante em Alfena, Valongo, em plena madrugada de ontem, que um homem de 41 anos acabou por ser surpreendido, cerca das 4 horas, por uma patrulha da GNR e detido em flagrante.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo, já condenado por furtos e com apresentações periódicas às autoridades, ainda encetou uma fuga a pé, mas foi rapidamente intercetado pelos militares do posto de Alfena.

Além de 200 quilos de carne e 15 garrafas de bebidas alcoólicas, o suspeito tinha ainda na viatura 500 artigos de cosmética, no valor de cinco mil euros, que havia furtado antes numa loja em Ermesinde. Todo o material foi recuperado pela GNR.

Foi ainda efetuada uma busca na residência do indivíduo por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Santo Tirso, que apreenderam uma arma de fogo e 500 munições.

Segundo o JN apurou, ultimamente, o homem vinha efetuando furtos em estabelecimentos comerciais nas zonas de Alfena, Ermesinde e Maia. Ficou detido e deverá conhecer hoje as medidas de coação.