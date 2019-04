Detido segundo assaltante a ourivesaria no Barreiro

Rogério Matos Hoje às 20:44 Facebook

A GNR deteve esta quarta-feira em Almada um homem de 29 anos que esteve envolvido num assalto violento a uma ourivesaria no Barreiro Retail Planet, em Coina, perto da autoestrada A2.

A detenção surge quase duas semanas depois do primeiro suspeito, homem de 32 anos, ter sido capturado e detido em casa em Lisboa pelos militares da GNR do Montijo. Ambos os suspeitos, com antecedentes criminais relacionados com crimes violentos, encontram-se agora em prisão preventiva.

O assalto deu-se no início do mês de março quando os suspeitos furtaram vários artigos em ouro que estavam num compartimento por detrás do balcão de atendimento da ourivesaria Barreiro Retail Planet. Os funcionários depararam-se com o ato e ainda tentaram impedir o assalto, mas um deles foi agredido pelos assaltantes que conseguiram fugir com o material furtado.

Na residência do agora detido, os militares encontraram cocaína, uma balança de precisão e, tal como na casa do primeiro, dispositivos para desmagnetização, por infravermelhos, de sistemas de alarme utilizados em grandes superfícies comerciais. A detenção em Almada contou com a participação da PSP.