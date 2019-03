Detido suspeito de 66 anos de ameaçar ex-companheira

Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR do Porto constituiu arguido um homem de 66 anos por violência doméstica no Porto, anunciou esta sexta-feira aquela autoridade.

Em comunicado, a GNR explica que eram "fortes os indícios" de que o suspeito, detido na quinta-feira, ameaçava a sua ex-companheira, de 59 anos, por esta "ter terminado a relação que durou cerca de seis anos".

No decorrer da investigação, comandada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, que durou quase dois meses, as autoridades deram cumprimento a um mandado de busca ao veículo do suspeito, onde apreenderam um chicote, com o qual alegadamente a vítima era ameaçada.

O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo sido dado conhecimento dos factos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Nova de Gaia.