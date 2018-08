Detido suspeito de atear dois fogos em Ponte da Barca

Idalina Casal Hoje às 15:27 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem pela prática de dois crimes de incêndio florestal em Ponte da Barca.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção do suspeito, com 50 anos e desempregado, ocorreu na sequência de dois incêndios ocorridos no dia 17 de agosto. "O suspeito, com recurso a um isqueiro, no espaço de minutos, terá ateado dois incêndios, distantes um do outro uns 400 metros, pegando fogo a vegetação, cujas chamas se propagaram à mata", informou a PJ, indicando que "os incêndios só não tomaram proporções mais gravosas devido à pronta intervenção dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca".

O detido foi presente ás autoridades judiciárias e viu ser-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto policial da área da residência e sujeição a tratamento relativo à sua adição alcoólica.