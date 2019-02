Detido suspeito de atear fogo em edifício no Funchal

Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Judiciária por "fortes indícios" de ser o autor do incêndio ocorrido a 22 de fevereiro num edifício devoluto no centro do Funchal.

O homem foi detido na terça-feira, após diligências realizadas pela PJ, com a colaboração da PSP, que permitiram a sua identificação e a recolha de "relevantes elementos de prova".

A PJ refere em comunicado que se trata do "presumível autor" do incêndio que deflagrou no edifício da antiga Companhia Insular de Moinhos, cerca das 19.20 horas, tendo atingido grandes dimensões e colocado em perigo edificações vizinhas.

O homem encontrava-se no edifício e foi retirado pelos bombeiros, sendo depois encaminhado para o Hospital Central do Funchal.

"Depois de lhe ter sido dada alta hospitalar, foram realizadas diligências complementares, que culminaram na sua detenção, em cumprimento de mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal", sublinha a PJ.

O detido vai agora ser presente às autoridades judiciárias para eventual aplicação de medida de coação tida por adequada.