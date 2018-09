Detido suspeito de atear fogo florestal em Almodôvar

Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira ter detido um homem, de 29 anos, por suspeita da autoria de um incêndio florestal em Almodôvar, no distrito de Beja.

Em comunicado, a PJ refere que, no dia 1 deste mês, entre as 15 horas e as 16 horas, em Santa Cruz, no concelho de Almodôvar, o homem, "munido com um isqueiro, ateou três focos distintos, distantes entre si cerca de 20 metros, vindo a provocar um incêndio de grandes proporções, que consumiu entre 20 e 25 hectares de sobreiros e oliveiras".

A detenção do homem, servente de pedreiro, ocorreu na sequência de uma investigação tutelada pelo Ministério Público (MP) do concelho vizinho de Loulé, já no distrito de Faro.

Fonte da Diretoria do Sul da PJ disse à Lusa que o homem foi detido na quinta-feira e vai ser presente ao Tribunal de Loulé para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.