Detido suspeito de burlar mulher em milhares de euros em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 61 anos suspeito de ter burlado uma mulher em milhares de euros.

Está indiciado pela prática dos crimes de burla, extorsão e furto qualificado.

Em declarações à agência Lusa, fonte da PJ disse que o suspeito, que já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, conheceu uma mulher, numa danceteria, fazendo-se passar por um advogado.

O sexagenário terá desenvolvido depois "uma relação próxima com a vítima", que conduziu à obtenção de uma elevadas quantias, mediante a criação da convicção de que passava por dificuldades económicas momentâneas.

"Posteriormente, perante a recusa da vítima em entregar-lhe novos valores, o suspeito alterou a sua conduta, vendo satisfeitas tais exigências face ao receio que causou com a ameaça velada de era uma pessoa vingativa", refere a mesma nota.

De acordo com a PJ, a vítima, desempregada, acabou por entregar as poupanças de que dispunha, no valor de "dezenas de milhares de euros", ficando assim em "precária situação económica".