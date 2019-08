Detido suspeito de esfaquear atual companheiro da ex-mulher

Joaquim Gomes Hoje às 14:54 Facebook

O suspeito de ter desferido sete facadas no companheiro da sua ex-mulher, na terça-feira, em Vila Verde, foi detido esta madrugada pela Polícia Judiciária de Braga, depois de uma "caça ao homem" que durou algumas horas.

Paulo Barbosa, segurança de profissão, está a colaborar com a Brigada de Homicídios da PJ de Braga, tendo mesmo participado na reconstituição do crime, durante a manhã desta quarta-feira, no local, um bloco de apartamentos situado na Rua Dona Estela, freguesia de Turiz, concelho de Vila Verde.

A vítima, de 47 anos, encontra-se em estado crítico, no Hospital de São João, Porto, após ter sido assistido no Hospital de Braga, na sequência do primeiro socorro pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

Na origem do ataque à facada, qualificado como homicídio na forma tentada, está o facto de a vítima ter passado a residir com a ex-mulher do agressor, também morador em Vila Verde.