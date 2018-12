Hoje às 13:17 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 43 anos suspeito do "crime de homicídio qualificado na forma tentada".

No dia 2 de novembro, na sequência de uma desavença na via pública, o suspeito esfaqueou violentamente outro homem, de 38 anos, em Setúbal, infligindo-lhe lesões graves. De acordo com o comunicado enviado pela PJ, "as lesões graves quase lhe provocaram a morte".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.