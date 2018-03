Suspeito de esfaquear jogador do Farense entregou-se à GNR

Marisa Rodrigues Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Foi detido o suspeito de esfaquear o jogador do Farense Tavinho, na segunda-feira de madrugada, à porta de um bar de Vilamoura.

O suspeito da agressão entregou-se na terça-feira, pelas 22 horas, à GNR em Quarteira e depois foi entregue à PJ.

O homem não prestou declarações.

Otávio Barros, conhecido por Tavinho, 24 anos, foi atingido no pescoço à porta do bar "Illuminati", em Vilamoura, tendo sido transportado para o Hospital de Faro em estado considerado grave. Após cirurgia, António Correia, presidente do Farense, informou que o jogador foi operado e que se encontra estável.