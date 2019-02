Detido por esfaquear namorado da filha em bairro do Porto

Hoje às 15:14 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, durante a madrugada desta terça-feira, um homem indiciado por agredir o namorado da filha com duas facadas.

Os factos que levaram à detenção ocorreram na noite de segunda-feira, no Bairro do Lagarteiro, no Porto, onde moram os dois envolvidos, e registaram-se "após uma discussão" de ambos, no interior da residência do suspeito, revelou a Diretoria do Norte da PJ em comunicado.

"Na ocasião, após o ofendido e a filha terem saído de casa, o suspeito perseguiu a vítima e, já na via pública, atingiu-a com duas facadas, colocando-a em perigo de vida", acrescenta.

O detido, com 42 anos e sem antecedentes criminais, está indiciado pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Ao princípio da tarde de hoje, aguardava ainda por primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.