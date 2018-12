Detido suspeito de homicídio em bar de Albufeira

JN Hoje às 16:35 Facebook

A PJ deteve um jovem de 21 anos suspeito de ter assassinado com uma faca um homem de 31 anos no passado domingo no interior de um bar na zona de Montechoro, em Albufeira.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, da investigação levada a cabo foi possível apurar que a vítima, de nacionalidade cabo-verdiana, foi agredida pelo suspeito, pessoa das suas relações, com recurso a arma branca, tendo-lhe provocado lesões que viriam a ditar a sua morte, confirmada já no Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

Em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP-Ministério Público de Albufeira, o suspeito, desempregado, foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.