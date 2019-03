Detido suspeito de homicídio em roubo na Cova da Piedade

JN Hoje às 17:35 Facebook

O jovem de 18 anos terá cometido diversos crimes graves, incluindo um assalto à mão armada a uma​​​​​​ pastelaria de que resultou a morte de um homem, com 70 anos de idade, em junho do ano passado.

O suspeito foi detetado esta sexta-feira enquanto circulava num automóvel, juntamente com mais duas pessoas, na zona do Monte da Caparica, em Almada.

Foi desencadeada de imediato uma ação policial no sentido de os abordar e, ao ter sido detetado pelos militares da GNR, o mesmo encetou uma fuga, acabando por abandonar a viatura que conduzia, sendo intercetado e detido pelos militares, descreve um comunicado da GNR.

O indivíduo, de 18 anos, é suspeito de ter consumado um homicídio, ocorrido na sequência de um roubo com arma de fogo praticado em junho de 2018, na Cova da Piedade, Almada. Pela prática de tal crime, encontram-se outros três presumíveis autores já em prisão preventiva, após a sua detenção pela Polícia Judiciária.

O homem agora detido foi também entregue à Polícia Judiciária para realização de diligências de inquérito e a viatura foi apreendida. Salienta-se que o suspeito não possui habilitação legal para conduzir.

Os outros dois ocupantes da viatura, de 19 e 22 anos, foram identificados, tendo um deles sido detido por existir um mandado de detenção pendente para o mesmo.

Esta ação contou com o apoio do Destacamento Territorial de Almada e do Destacamento de Intervenção de Setúbal.