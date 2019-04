Detido suspeito de homicídio violento de mulher em Santarém

Hoje às 20:22 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito do homicídio de uma mulher que, em janeiro deste ano, foi encontrada morta em casa, em Santarém, com sinais de ter sido violentamente agredida.

O homem, de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, foi identificado e detido pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, na terça-feira, por "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", informou hoje a PJ em comunicado.

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro de 2019, data em que a mulher de 48 anos, de nacionalidade brasileira, foi encontrada, próximo das 00:00, "já cadáver, mas com indícios de a morte não se ter registado há muitas horas", disse então à agência Lusa fonte da PSP de Santarém.

Na altura, o alerta foi dado à PSP por uma amiga da vítima "que não a conseguia contactar" nem saber notícias da mulher que vivia com um filho, que não se encontrava na residência aquando da descoberta do corpo.

No comunicado emitido hoje, a PJ explicou que o cadáver foi encontrado "no interior da própria residência, apresentando ferimentos graves por golpes de arma branca" e que a vítima "não mantinha qualquer relação pessoal ou sentimental com o suspeito".

O detido foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.