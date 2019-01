Detido suspeito de matar mulher de 26 anos em Moimenta da Beira

Sandra Ferreira e Sandra Borges Hoje às 22:09 Facebook

A PJ de Vila Real deteve, esta quinta-feira, o suspeito de ter assassinado a jovem de 25 anos, encontrada morta no centro da vila de Moimenta da Beira.

O suspeito, de 26 anos, manteria um relacionamento com a vítima, e acabou por confessar o crime à PJ, assegurou ao JN fonte policial.

"As diligências investigatórias, imediatamente desencadeadas após o conhecimento da situação, levaram à identificação do presumível autor, bem como à apreensão de vários elementos de prova", diz a PJ em comunicado.

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Filho de cinco anos deu o alerta

O corpo da jovem foi encontrado na quinta-feira de manhã. O comandante dos bombeiros voluntários, José Alberto Requeijo, contou a mulher vivia com os dois filhos, de dois e cinco anos de idade, tendo sido o mais velho a alertar a avó, que vive no mesmo edifício com outra filha.

No entanto, fonte da GNR indicou ao JN que foi a irmã da vítima quem deu alerta - a mulher ficou a tomar conta dos sobrinhos durante a noite para a irmã ir trabalhar, e de manhã, quando foi a casa da irmã preparar um deles para a escola, encontrou a vítima e deu o alerta.