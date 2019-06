Detido suspeito de roubo com arma branca na Madeira

Ontem às 23:39 Facebook

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), suspeito do crime de roubo com recurso a arma banca, no concelho de Santa Cruz, informou esta terça-feira o Comando Regional da Madeira.

Segundo nota da PSP, a situação foi comunicada a esta força policial "via 112 por parte da vítima", tendo o alegado crime ocorrido na freguesia da Camacha, neste concelho contíguo a leste do Funchal.

A informação acrescenta que a PSP mobilizou os meios policiais da esquadra daquela localidade que conseguiram "identificar o suspeito e recolheram prova material suficiente para estabelecer um nexo de causalidade entre o crime praticado momentos antes, vítima e suspeito".

A ocorrência foi comunicada também ao Ministério Público do Tribunal Judicial de Santa Cruz que emitiu um mandado de detenção "fora de flagrante delito".

O suspeito foi posteriormente presente ao juiz de instrução que lhe aplicou a prisão preventiva.