Detido suspeito de tentar matar duas pessoas a tiro em Gaia

Hoje às 13:31

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter tentado matar duas pessoas com arma de fogo em janeiro em Vila Nova de Gaia.

O suspeito, de 22 anos de idade e com antecedentes criminais, efetuou, segundo a PJ, três disparos na direção de duas pessoas que seguiam numa viatura na via pública, em Vila D'Este, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, no dia 31 de janeiro cerca das 16.3 horas.

O detido, que é também suspeito do crime de detenção de arma proibida, apenas atingiu a viatura onde seguiam as vítimas, mas anteriormente já tinha "seguido e abordado uma das vítimas, agredindo-a fisicamente e proferindo-lhe ameaças de morte", lê-se no comunicado da PJ.