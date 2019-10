Homem tentou matar irmão e cunhado em Famalicão

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira de madrugada um homem suspeito de tentar matar, com recurso a uma arma de fogo, um irmão e um cunhado em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

Em comunicado, a PJ explica que os factos ocorreram na segunda-feira à tarde, "na via pública", "após uma acesa discussão com familiares, ao que tudo indica por desavenças familiares antigas relacionadas com partilhas".

"Na ocasião, e no decorrer da discussão, o suspeito muniu-se de uma pistola que transportava no bolso, com a qual efetuou vários disparos na direção de um irmão e de um cunhado, os quais não logrou atingir por mera casualidade", acrescenta.

De acordo com a PJ, o homem, de 31 anos, é suspeito da prática de "dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de dano e um crime de detenção de arma proibida", e foi detido "fora de flagrante delito".

O detido é gerente de um restaurante, não tem antecedentes criminais e vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.