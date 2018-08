Detido suspeito de ter ateado incêndio em prédio de Aveiro

02 Maio 2018 às 12:39 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 48 anos, suspeito de ter ateado um incêndio num prédio de três andares, situado no bairro do Alboi, naquela cidade.

Segundo um comunicado da PJ, os factos aconteceram na madrugada da passada segunda-feira, quando o suspeito "deu início através de chama direta a vários focos de incêndio" num apartamento, onde ocupava por arrendamento um quarto, do qual tinha ordem de saída até ao final daquele dia.

"Para potenciar os efeitos do fogo, foram previamente amontoados artigos inflamáveis, regados com petróleo junto às portas de saída dos quartos, não tendo as chamas atingido maior dimensão pela circunstância fortuita de terem sido imediatamente detetadas pelo alarme de incêndios e apagadas pelos outros dois habitantes, já idosos que dormiam naquele local", refere a mesma nota.

De acordo com a PJ, o indivíduo que foi detido pela prática do crime de incêndio não apresenta explicações para o ato.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.