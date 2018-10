Detido suspeito de tráfico de droga em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:58 Facebook

Um homem de 33 anos, suspeito de tráfico de estupefacientes, foi detido pela GNR esta sexta-feira, na cidade de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, da operação levada a cabo por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, resultou também a apreensão de 1376 doses de haxixe, um telemóvel e 920 euros em dinheiro.

De acordo com a mesma fonte, a detenção sucede a uma outra realizada recentemente em Arcos de Valdevez no âmbito de uma investigação que conduziu ao suspeito. Foram realizadas duas buscas domiciliárias e duas em veículos no concelho de Viana, tendo o detido sido levado para as instalações da GNR, para ser presente, este sábado, no Tribunal Judicial de Viana do Castelo.