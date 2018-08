Suspeito do homicídio da mulher em Quiaios detido numa casa da família

Hoje às 11:15 Facebook

O homem suspeito de ter matado a mulher na terça-feira em Quiaios, na Figueira da Foz, e que se encontrava em fuga, foi detido esta quarta-feira.

"No decurso das buscas e da informação recolhida junto da população e familiares, a GNR localizou e deteve o suspeito numa moradia devoluta pertencente à família. O suspeito encontrava-se sozinho e no momento da detenção não ofereceu resistência e estava desarmado", refere a GNR em comunicado.

Terá sido o filho do casal a dar o alerta do crime às autoridades. O homicídio foi perpetrado antes das 8 horas de terça-feira, no exterior da habitação do casal no lugar de Ervedal, em Quiaios, Figueira da Foz. A vítima tinha 48 anos e o suspeito tem 53 anos.