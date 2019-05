Detido suspeito do transporte de haxixe encontrado em lancha

Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve o suspeito do transporte de 58 fardos de haxixe encontrados na quinta-feira a bordo de uma lancha abandonada no areal da ilha do Farol, em Faro.

Em comunicado, a PJ refere que existem "fortes indícios" de que o homem, que estava "indocumentado e em situação irregular em Portugal", está relacionado com o transporte da droga encontrada na lancha.

O suspeito foi detido "fora de flagrante delito" no âmbito de investigação conjunta por tráfico de estupefacientes por via marítima, que envolveu a diretoria do sul da Polícia Judiciária e a Polícia Marítima.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária no inquérito dirigido pela 2ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

O homem vai agora ser presente ao Tribunal em Faro, para aplicação das medidas de coação.

O alerta para a existência de uma lancha abandonada na praia foi recebido pelas 6.30 horas de quinta-feira, através de contacto telefónico de um cidadão.

A embarcação foi rebocada, com os fardos de haxixe no seu interior, para o porto comercial de Faro, onde foram descarregados e entregues à Polícia Judiciária.