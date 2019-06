Detido suspeito de tentativa de homicídio em Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 11:58 Facebook

Um homem, de 25 anos, suspeito de tentativa de homicídio, foi detido pela PJ. O crime ocorreu a 12 de dezembro de 2018, em Olhão, no Algarve.

A vítima, um homem de 47 anos, foi agredido com uma arma branca, na via pública, junto a um estabelecimento comercial da cidade.

A Diretoria do Sul da PJ explica, em comunicado, que "na sequência da agressão viriam a ser provocadas lesões graves que representaram um perigo concreto para a vida da vítima", que foi assistida no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro.

Na sequência de "um rigoroso trabalho de investigação desenvolvido, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios, tendo culminado na identificação e detenção do presumível autor, ontem, dia 13 de junho de 2019", acrescenta a PJ.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão. O detido, estrangeiro, tem antecedentes criminais por crimes violentos. Vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.