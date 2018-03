Detido traficante que ameaçou matar agente da PSP em Coimbra

Aníbal Rodrigues Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, que identificou e deteve um homem de 39 anos que, há pouco mais de um mês, tentou atingir a tiro um agente da PSP, na Rua do Carmo, junto à Loja do Cidadão, na Baixa de Coimbra.

Ao que o JN apurou, o suspeito detido pela Judiciária terá mesmo efetuado um disparo, mas este não acertou em nenhum dos dois polícias que o tentaram algemar. Acresce que o indivíduo é conhecido da PSP de Coimbra por tráfico de droga na Baixa da cidade.

A PJ informou, em comunicado, que deteve um homem "pela presumível autoria da prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, ocorridos na Baixa da cidade de Coimbra".

Os factos sucederam na madrugada do dia 23 do passado mês de fevereiro, quando dois agentes da PSP abordaram o indivíduo suspeito de estar a traficar produto estupefaciente, na Rua do Carmo, próximo da Loja do Cidadão. Refere a PJ que o suspeito reagiu violentamente à abordagem policial e conseguiu colocar-se em fuga, "após ter empunhando uma arma de fogo, que encostou ao corpo de um dos agentes, ameaçando-o de morte".

Nas recolhas de provas efetuadas pela PJ, foi encontrado e apreendido produto estupefaciente e alguns artigos relacionados com o tráfico de droga, nomeadamente uma estufa artesanal para produção e secagem de "canábis". O suspeito, de 39 de idade, será presente a primeiro interrogatório judicial, esta quinta-feira, para eventual aplicação de medidas de coação.