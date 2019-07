Detido violador de adolescente em Oliveira do Bairro

JN Hoje às 16:33, atualizado às 16:51 Facebook

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve um homem, de 45 anos, suspeito de ter sequestrado um adolescente de 15 anos na via pública, em Oliveira do Bairro, onde acabou por violar a vítima.

"Os factos criminosos ocorreram ao fim da tarde da última quarta-feira, numa das freguesias do concelho de Oliveira do Bairro. O adolescente foi abordado por um indivíduo desconhecido do sexo masculino, quando seguia apeado na via pública, que após lhe ter pedido indicações de como chegar a uma determinada empresa situada nas imediações, o obrigou a entrar no carro que conduzia", adianta a PJ em comunicado.

O adolescente foi depois levado para um local próximo, isolado de habitações e sem transeuntes, "onde foi obrigado pelo suspeito a diversas práticas sexuais, das quais resultaram lesões físicas evidentes", adianta ainda a PJ.

O detido ficou em prisão preventiva.