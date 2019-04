Detido violador em série em Lisboa

TRA Hoje às 18:13 Facebook

Um suspeito de rapto, violação, coação sexual e roubo na zona de Lisboa, durante o mês de abril, foi detido pela Polícia Judiciária. O homem de 38 anos terá agredido quatro mulheres só este mês.

O detido tinha sido libertado no final do mês março deste ano, após cumprir 10 anos de prisão por crimes de natureza sexual. A PJ acredita que o homem poderá ter atacado pelo menos quatro jovens mulheres durante o mês de abril, sendo que também é suspeito de um crime da mesma natureza, em 2016, durante uma saída precária, e não exclui a existência de mais vítimas.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o homem tinha como "modus operandi" viajar em transportes públicos na cidade de Lisboa durante os períodos da noite e madrugada à procura de potenciais vítimas.

Após identificar as mulheres, "quando estas saíam em determinada paragem, o suspeito saía também e perseguia as vítimas, abordando-as posteriormente com violência e coagindo-as a acompanhá-lo até locais isolados onde consumava as circunstâncias da agressão sexual, chegando por vezes a subtrair bens e quantias monetárias que aquelas tivessem na sua posse".

Após realização de diligências em função das várias denúncias efetuadas, a Polícia Judiciária procedeu, nesta madrugada à identificação, localização e detenção do indivíduo suspeito da prática de tais crimes, um homem de 38 anos de nacionalidade portuguesa.

A PJ sublinha que, "no desenvolvimento da investigação destas situações recentes, foi igualmente indiciada um crime idêntico, ocorrido em abril de 2016, durante uma saída precária do arguido".

Além disso, decorrem ainda diligências de pesquisa e recolha de informação tendente a determinar a eventual existência de outras notícias de crimes de natureza sexual que possam ter sido praticadas pelo suspeito ora detido.

O agressor, reincidente em crimes desta natureza, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação adequada e aguarda os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.