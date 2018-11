Detidos dois homens em Gaia e Paços de Ferreira por violência doméstica

Hoje às 20:25 Facebook

A GNR anunciou esta terça-feira ter detido no domingo dois homens em Vila Nova e Gaia e Paços de Ferreira, ambos por violência doméstica.

No caso de Vila Nova de gaia, lê-se num comunicado da autoridade policial, o arguido, de 43 anos, "recorria de forma reiterada e continuada a injúrias e ameaças enviadas por mensagens de telemóvel à sua ex-companheira, de 44 anos".

Segundo a GNR, "o suspeito perseguia a vítima de forma persistente, seguindo-a no caminho até casa, para o local de trabalho e noutros locais públicos que a mesma frequentava, ameaçando-a inclusive com recurso a arma branca".

No âmbito deste processo, os militares realizaram uma busca domiciliária e três em veículos, tendo apreendido uma arma de ar comprimido, uma navalha e uma munição de calibre 7,62.

Na investigação desenvolvida em Paços de Ferreira, os militares apuraram que o homem, de 29 anos, "além de ameaçar e agredir a ex-companheira, de 26 anos, e os seus filhos menores, também injuriava e ameaçava de morte a mãe, de 60 anos, e o avô, de 78".

Segundo a GNR, chegou a haver "agressões físicas e psicológicas, no sentido de extorquir dinheiro para adquirir substâncias psicotrópicas".

Os detidos foram presentes, na segunda-feira, nos tribunais de Instrução Criminal do Porto e de Marco de Canaveses.

De acordo com o comunicado, o primeiro "detido ficou sujeito às medidas de coação de afastamento da residência da ofendida, proibição de contactos com a vítima por qualquer meio e em qualquer lugar, sendo o controlo efetuado por meio eletrónico".

Ficou também proibido de adquirir ou conservar na sua posse quaisquer tipos de armas de fogo ou brancas e sujeito à obrigação da frequência de programas para arguidos, em crime de contexto de violência doméstica.

O segundo detido ficou sujeito à medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e apresentações bissemanais no posto policial área de residência.