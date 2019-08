Detidos em Espanha dois assaltantes à mão armada procurados pela PJ

Hoje às 17:07 Facebook

Dois homens, de 27 e 40 anos, suspeitos de roubo à mão armada no distrito de Lisboa foram detidos em Espanha, após colaboração da PJ com as autoridades espanholas e no seguimento de mandados de detenção europeus, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo adianta a Polícia Judiciária (PJ), o detido de 27 anos é o presumível autor de um crime de roubo praticado com arma de fogo, ocorrido em novembro de 2018 num estabelecimento de restauração, na zona de Lisboa.

Na altura, o suspeito, exibindo uma arma de fogo, abordou a vítima, cliente do espaço, exigindo que esta lhe entregasse dinheiro. Ao aperceber-se que a mesma tinha em seu poder uma mala, pegou nesta e fugiu.

Na sequência das diligências realizadas - refere ainda a PJ em comunicado - foi possível apurar que o suspeito se ausentou para Espanha, tendo sido desencadeados os mecanismos de cooperação que permitiram proceder à sua detenção.

Quanto ao detido de 40 anos, a investigação apurou que o mesmo residia na zona de Sevilha, vindo a Portugal por breves períodos e apenas para praticar os crimes de que está indiciado, regressando, de seguida, para Espanha.

Entre outubro e novembro de 2018, o detido terá cometido diversos roubos, sempre com arma de fogo, visando, essencialmente, estabelecimentos de massagens.

Fazendo-se passar por cliente, o autor combinava uma determinada hora para os respetivos serviços, sendo que, após entrar, de imediato exibia uma arma de fogo, apoderando-se do dinheiro ali existente.

Os mecanismos de cooperação policial permitiram apurar que este homem era igualmente procurado em Espanha, por diversos crimes.

Os detidos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.